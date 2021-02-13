ليستر سيتي يزيد من آلام ليفربول ويقلب الطاولة بسبع دقائق

المنامة - ياسر ابراهيم - زاد ليستر سيتي من معاناة ضيفه ليفربول وهزمه 3-1 في المرحلة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.



ودون النجم المصري محمد صلاح هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيرمينو، لكن الثعالب أمطروا شباك البرازيلي أليسون بثلاثية في ظرف 7 دقائق، تناوب على تسجيلها؛ جيمس ماديسون 78، والنجم جيمي فاردي 82 وهارفي بارنيس 85.



وهذه الخسارة الثالثة على التوالي لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب وذلك لأول مرة منذ نوفمبر من عام 2014.



وصار رصيد ليستر 46 نقطة وانتزع المركز الثاني من مانشستر يونايتد (45 نقطة) الذي يلعب غداً الأحد ضد وست بروميتش ألبيون.



أما ليفربول فتوقف رصيده عند النقطة 40 في المركز الرابع وهو معرض لخسارة هذا المركز إذا ما فاز تشيلسي الخامس (39 نقطة) على نيوكاسل الإثنين في المرحلة عينها.

