شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلق على الهزيمة أمام ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع ليفربول الإنجليزي، إن نتيجة لقاء فريقه أمام ليستر سيتي مخيبة لآمال جماهير الريدز، وتسببت في حرمان تحرك حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم من التقدم خطوة للأمام.

وأضاف التقرير، أن هذه الهزيمة جاءت بسبب أن ليستر سيتي كان خصما قويا، خاصة بعد خطأ أليسون الكبير عندما خرج من مرماه ليشتت كرة طويلة فاصطدم بكاباك لتصل الكرة أمام فاردي والمرمى خالي ليضع الكرة في الشباك ويتقدم لفريقه.

وأكد التقرير خلال شرحه التفصيلي لأحداث اللقاء، لم يفلح تبديل كلوب الأخير بإشراك شيردان شاكيري بدلًا فينالدوم في تغيير النتيجة وانتهى اللقاء بهزيمة مخيبة للريدز على ملعب ليستر.