شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد استعدادًا لمواجهة النجوم فى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة النجوم غداً الأحد، على استاد حرس الحدود، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويفتقد الاتحاد للعديد من اللاعبين وهم: الإيفواري رزاق سيسيه بعد تعرضه للطرد في مباراة الفريق أمام الزمالك، بالإضافة إلى كريم يحيى ظهير الفريق بعد تعرضه للطرد أيضاً، ولكن في المباراة الأخيرة للفريق أمام الإسماعيلي.

بينما يغيب كل من محمد صبحي، عمار حمدي، مروان عطية، عمرو الميداني، عمرو خليل، لأسباب فنية، حيث فضل حسام حسن منح بعض اللاعبين راحة بسبب ضغط المباريات. فيما يغيب كريم ممدوح بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ أيام قليلة.

وتضم القائمة التي اختارها العميد كلا من، عماد السيد وصبحي سليمان في حراسة المرمى، وداميون لوي وصبري رحيل ومحمد عطوة ومحمود رزق والسيد سالم وهشام صلاح ومروان النجار وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندورو كريم الديب وفوزي الحناوي وحسام عاشور وعبدالغني محمد وأحمد حجي وعبدالسميع سيمو وخالد قمر وأحمد راشد وروماريو ويليامز وإيمانويل أوكوي ومحمد الصباحي.