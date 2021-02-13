شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: باتشيكو فاشل.. وأحد مسؤولي الزمالك هو من يختار التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رضا عبدالعال، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، النار على البرتغالي جيمي باتشيكو المدير لفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد سقوط الفريق في فخ التعادل أمس، أمام مولودية الجزائر في افتتاح مباريات الفريق بالبطولة الإفريقية.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ «لمصري اليوم»: «باتشيكو مدرب فاشل وللأسف الناس مش عايزة تصدق ذلك».

وتابع: «مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور واللجنة المؤقتة الحالية وفرت لباتشيكو لبن العصفور لكنه فشل في استغلال إمكانيات اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا وبن شرقي وحميد أحداد الذين احتفظ بهم على مقاعد البدلاء في مباراة مهمة للأبيض».

وأضاف: «باتشيكو بينفذ الأوامر اللي بتطلب منه بدليل أن تشكيل الزمالك أمس شهد خرافات في عالم كرة القدم بجلوس فتوح وشيكابالا وبن شرقي على مقاعد البدلاء ومشاركة مروان حمدي».

وأوضح: «تغيير حازم إمام في المباراة تم بأوامر عليا لا يستطيع باتشيكو الاعتراض عليها.. ومروان حمدي لا يصلح للعب في الزمالك لأنه غير مؤهل ولن ينسجم مع نوعية اللاعبين في الزمالك».

واختتم: «استمرار باتشيكو قد يقضي على أحلام وطموحات الزمالك هذا الموسم».