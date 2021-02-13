شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الفنية بالزمالك تطالب وزير الرياضة بالتدخل لصرف رواتبهم المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم الأجهزة الفنية ولاعبو الألعاب الفردية والجماعية بنادي الزمالك، تشكيل وفدا رسميا من مدربي ورؤساء قطاعات السلة والطائرة واليد والكاراتيه والجمباز وألعاب القوى والجودو والسباحة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والكروكيه، لزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمطالبته بالتدخل وإنهاء أزمة رواتبهم المالية المتأخرة على مدار الشهور الثلاثة الماضية.

من جانبها وعدت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أمور النادي، برئاسة عماد عبدالعزيز، بإنهاء أزمة الرواتب في أقرب وقت ممكن وطالبت الأجهزة واللاعبين بالصبر لحين حدوث انفراجه في الأزمة المالية بالنادي.

يأتي هذا في الوقت الذي وعد فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعمل والتنسيق مع اللجنة الثلاثية لحل جميع الأزمات وتوفير الهدوء والاستقرار لفرق النادي الرياضية.