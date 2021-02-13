شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممنوعات في معسكر بيراميدز في أبيدجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق الكروي الأول في ابيدجان، سياجا من السرية والانضباط على معسكر الفريق الحالي قبل مواجهة راسينج كلوب في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي بالكونفدرالية.

وألزم رئيس البعثة الجميع بـممنوعات طوال التواجد في أبيدجان أولها عدم خلع الكمامة الطبية داخل المعسكر وعدم السماح لأي لاعب بخلع واق الوجه في جميع اللحظات وتوقيع عقوبة على من يخالف ذلك.

كما رفض ممدوح عيد السماح لأي فرد بالاختلاط بلاعبي الفريق داخل الفندق أو خارجه، وأخيرا منع اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية لحين انتهاء المباراة.