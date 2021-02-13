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زمالك 2004 يهزم بشتيل برباعية

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره بشتيل بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور الأول ببطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم كلا من، يحيى محمد «هدفين»، وعبدالرحمن عاطف، ومحمود دسوقي.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من مدحت مكي مديرا فنيا، وأسامة فاروق مدربا عاما، وأحمد زكريا مدربا مساعدا، ومصطفى على غراب مدربا للحراس، ومحمود حمدي إداريا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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