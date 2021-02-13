شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2004 يهزم بشتيل برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره بشتيل بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور الأول ببطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم كلا من، يحيى محمد «هدفين»، وعبدالرحمن عاطف، ومحمود دسوقي.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من مدحت مكي مديرا فنيا، وأسامة فاروق مدربا عاما، وأحمد زكريا مدربا مساعدا، ومصطفى على غراب مدربا للحراس، ومحمود حمدي إداريا.