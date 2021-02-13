شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم قمة سيدات اليد بين الأهلي والزمالك في ميت عقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك «سيدات» مع نظيره الأهلي بنتيجة 24-24، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على الصالة المغطاة بمقر النادي بميت عقبة، ضمن منافسات دوري عمومي سيدات.

ويحتل فريق سيدات الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وقرر الجهاز الفني لفريق السيدات منح اللاعبات راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل، على صالة النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشمس، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على صالة نادي الشمس، ضمن منافسات دوري عمومي سيدات.

الجدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده، قاسم إبراهيم مديراً فنيا، وأحمد عبدالجواد مدربا عاما، ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمي، وسهام ركابي مدربة أحمال، وآمال محمد إدارية الفريق.