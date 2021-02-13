شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة رجبي بين منتخبي مصر والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة نصف النهائي البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي، والتي تستضيفها الاإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2021، بحضور حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

تاهل المنتخب المصري للرجال بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى ليلاقي منتخب الإمارات في الدور النصف النهائي.

كما تأهل المنتخب المصري للسيدات لنصف النهائي وسيلاقي منتخب لبنان.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.