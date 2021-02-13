شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم قمة السلة بين الأهلي والزمالك في ميت عقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك “سيداد” مع نظيره الأهلي بنتيجة 24-24، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات دوري عمومي سيدات.

ويحتل فريق سيدات الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وقرر الجهاز الفني لفريق السيدات منح اللاعبات راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل على صالة النادي بميت عقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشمس، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على صالة نادي الشمس، ضمن منافسات دوري عمومي سيدات

والجدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده، قاسم إبراهيم مديراً فنيا، وأحمد عبد الجواد مدربا عاما، ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمي، وسهام ركابي مدربة أحمال، وآمال محمد إدارية الفريق.