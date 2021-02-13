شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك يؤازر فريق السيدات أمام الأهلي في قمة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك على مؤازرة فريق السيدات أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم وانتهت بالتعادل 24-24.

ووجه رئيس الزمالك التحية للاعبات الفريق، وأشاد مستواهم في لقاء اليوم، متمنيا لهم التوفيق في مشواهم ببطولة دوري عمومي سيدات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشمس، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على صالة نادي الشمس، ضمن منافسات دوري عمومي سيدات

والجدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده، قاسم إبراهيم مديراً فنيا، وأحمد عبد الجواد مدربا عاما، ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمي، وسهام ركابي مدربة أحمال، وآمال محمد إدارية الفريق.