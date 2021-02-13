شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح بطولة الإسكندرية للياقة البدنية «ستريت وورك أوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بطولة الإسكندرية لـ «اللياقة البدنية وستريت وورك اوت» التي ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.

حضر الفعاليات التي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، البطل بيج رامى بطل مستر أولمبيا، وعدد من أبطال مصر المتأهلين لأوليمبياد طوكيو 2021.

وشهدت الفعاليات الإعلان عن إقامة النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة اتحاد ستريت وورك اوت بعنوان «فرحونا يا أبطال»، لدعم الأبطال المصريين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع كأحد المحاور الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والتعاون مع الاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية من أجل تحقيق هذا الهدف في كافة أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى دور الرياضة الإيجابي في التنشئة البدنية والصحية للنشء والشباب.

وفى هذا السياق، أضاف أنه يتم تكثيف البرامج والمشروعات الرياضية داخل المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في ربوع الوطن، مما يساهم في نشر الرياضة من جهة، واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن البرامج المخصصة من قبل الوزارة من جانب أخر لخلق جيل من الأبطال يمثلون المستقبل الرياضي لمصر.

وتضمنت الفعاليات تكريم البطل بيج رامى تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه، وحصوله على لقب مستر أولمبيا لرياضة كمال الأجسام للمحترفين.