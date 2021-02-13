شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف يحقق فوزًا هامًا على سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى، في تحقيق فوز بنتيجة 2-1 على ضيفه سوهاج الرياضى، بالمباراة التي أقيمت بينهما بملعب استاد بنى سويف بمنافسات الاسبوع الثالث عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وحملت المباراة إثارة واضحة منذ البداية خاصة في ظل حرص بنى سويف على تحقيق الثلاث نقاط، ونجح محمود عبدالعاطى في إحراز الهدف الأول لبنى سويف بالدقيقة 35 بالشوط الأول.

فيما شهد الشوط الثانى إثارة وروح رياضية كبيرة وذلك عقب إحراز محمد أشرف مهاجم بنى سويف هدفا لفريقه بالخطأ في مرمى سوهاج بعد محاولته إعادة الكرة لبهاء صابر حارس مرمى سوهاج بالدقيقة 64 ليقوم لاعبي بنى سويف بترك الكرة أمام نشأت مسعد لاعب سوهاج لإحراز الهدف الأول لسوهاج في الدقيقة 65 لينتهي اللقاء بفوز بني سويف 2-1.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من أسامة إسماعيل حكم ساحة والثنائى أحمد عبدالعزيز وفرج سيد مساعدين ومصطفى شادى حكما رابعا وتونى عثمان مراقب حكام وأحمد فريد مراقب مسابقات.

ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 20 ويتوقف رصيد سوهاج عند 17 نقطة.