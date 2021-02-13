شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتفوق على ماني في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما سجل النجم المصري، محمد صلاح، هدفًا لفريقه خلال لقاء ليستر سيتي الذي خسره الريدز بثلاثية مقابل هدف، استطاع «مو» أن يتخطى إنجاز ساديو ماني داخل مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووفقا لأرقام صلاح منذ قدوم قدميه للدوري الإنجليزي وارتدائه قميص تشيلسي وليفربول، أصبح صلاح مسجلا 92 هدفا، متخطيًا بذلك الأسد السنغالي ساديو ماني، بهدف وحيد، زاحفًا نحو رقم العملاق الإيفواري، ديديه دروجبا، الذي يمتلك 140 هدفًا داخل البريميرليج.