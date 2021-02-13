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صلاح يتفوق على ماني في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما سجل النجم المصري، محمد صلاح، هدفًا لفريقه خلال لقاء ليستر سيتي الذي خسره الريدز بثلاثية مقابل هدف، استطاع «مو» أن يتخطى إنجاز ساديو ماني داخل مسابقة .

ووفقا لأرقام صلاح منذ قدوم قدميه للدوري الإنجليزي وارتدائه قميص وليفربول، أصبح صلاح مسجلا 92 هدفا، متخطيًا بذلك الأسد السنغالي ساديو ماني، بهدف وحيد، زاحفًا نحو رقم العملاق الإيفواري، ديديه دروجبا، الذي يمتلك 140 هدفًا داخل البريميرليج.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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