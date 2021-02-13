شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يٍسجل وليفربول يخسر.. ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز محمد صلاح لاعب فريق ليفربول هدفًا في مباراة اليوم التي خسر فيها فريقه أمام فريق ليستر سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد اليوم، ويظل محمد صلاح متربعًا على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، ويظل ناديه Liverpool في المركز الرابع، بعد خسارته المباراة، ونقدم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وليستر سيتي وأيضًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم.

يحتل نادي مانشستر سيتى المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي يليه ليستر سيتي ثم مانشسر سيتي ثم ليفربول.

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط 1 مانشستر سيتي 22 50 2 ليستر سيتي 24 46 3 مانشستر يونايتد 23 45 4 ليفربول 24 40 5 تشيلسي 23 39 6 ويست هام 23 39 7 إيفرتون 21 37 8 توتنهام هوتسبير 22 36 9 أستون فيلا 21 35 10 ليدز 22 32 11 آرسنال 23 31 12 ساوثهامبتون 22 29 13 كريستال بالاس 24 29 14 ولفرهامبتون 23 27 15 برنلي 23 26 16 برايتون 23 25 17 نيوكاسل يونايتد 23 25 18 فولهام 22 15 19 وست بروميتش ألبيون 23 12 20 شيفيلد يونايتد 23 11

محمد صلاح– ليفربول : 17 هدفًا. سون هيونج مين – توتنهام: 13 هدفًا. هاري كين – توتنهام: 13 هدفًا. برونو ميجيل فيرنانديز- مان يونايتد: 13 هدفًا. دومينك كالفيرت ليون – إيفرتون: 13 هدفًا.