شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو الزمالك مجددًا بسبب نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العاير الثقيل بإعلانه عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى ضد نادي الزمالك والمضي قدما نحو استعادة حق القلعة الحمراء في قضية نادي القرن.

ونشر شوبير عبر صفحته الشخصية تصريحات للمستشار القانوني للنادي الأهلي أكد خلالها استمرار إدارة النادي والشؤون القانونية في طريق مقاضاة نادي الزمالك بسبب قضية نادي القرن ووضع لافتات دون وجه حق.

وقال إن الأهلي لم ينصب نفسه بطلا للقرن وهناك منظمة هي الكاف هي من منحته هذا اللقب وهذا التكريم.