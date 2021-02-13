شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتبرع بحذائه لمساعدة مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، بالحذاء الأصلي الذي حطم به الرقم القياسي العالمي للأهداف المسجلة مع فريق واحد «644 هدفًا» للمتحف الوطني للفنون في إقليم كتالونيا لمساعدة مرضى السرطان من الأطفال.

وأوضح المتحف، في بيان أمس، أن الحذاء، تم عرضه اعتبارًا من أمس ولمدة شهر، وسيتم بيعه بالمزاد العلني وتخصيص العائد لمبادرته التي أطلقها المتحف عام 2018، بالتعاون مع مستشفى جامعة فال ديبرون والمعهد الكاتالوني للصحة.