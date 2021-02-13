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ميسي يتبرع بحذائه لمساعدة مرضى السرطان

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق الإسباني الأول لكرة القدم، بالحذاء الأصلي الذي حطم به الرقم القياسي العالمي للأهداف المسجلة مع فريق واحد «644 هدفًا» للمتحف الوطني للفنون في إقليم كتالونيا لمساعدة مرضى السرطان من الأطفال.

وأوضح المتحف، في بيان أمس، أن الحذاء، تم عرضه اعتبارًا من أمس ولمدة شهر، وسيتم بيعه بالمزاد العلني وتخصيص العائد لمبادرته التي أطلقها المتحف عام 2018، بالتعاون مع مستشفى جامعة فال ديبرون والمعهد الكاتالوني للصحة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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