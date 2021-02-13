شكرا لقرائتكم خبر عن كومان لا ينتقد بيكيه بعد تعليقاته عن التحكيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع رونالد كومان مدرب برشلونة عن حق المدافع جيرار بيكيه في التعليق على مزاعم انحياز الحكام للغريم ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بيكيه، المصاب حالياً، في مقابلة مع برنامج (بوست يونايتد) في اليوتيوب إنه إذا كان أغلب الحكام الإسبان يشجعون ريال مدريد فمن الطبيعي أن يظهر ذلك خلال إدارتهم مباريات للفريق.

وفتح الاتحاد الإسباني تحقيقاً في تعليقات بيكيه. وقال كومان : ليست مشكلتي. لست متورطاً في تعليقات بيكيه وهو مسؤول ولديه الخبرة الكافية لقول ما يؤمن به. يجب توخي الحذر لأنه يمكن التورط في مشكلة بأشياء صغيرة ويمكن الانتقاد ولكن باحترام دائماً وبكلمات لا يمكن الاعتراض عليها.

ونشر برشلونة فيديو عبر تويتر لواقعة خلال هزيمته 2-صفر من إشبيلية في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بمنتصف الأسبوع ويزعم أنه كان يستحق ركلة جزاء. وتجنب كومان التعليق على الفيديو لكنه قال إن الحكم أخطأ.

وتابع : لم يكن قراري أن يُنشر الفيديو لكن بالنسبة لي كانت ركلة جزاء وقال الحكم إنها مخالفة خارج منطقة الجزاء وكل من شاهدها قال إنها داخل المنطقة، لا أفهم لماذا لا يتدخل حكم الفيديو ليست مسألة معقدة الأخطاء يمكن أن تحدث ولا مشكلة في ذلك ويجب أن ننظر للأمام.