الترجي يتصدر مجموعة الزمالك ومولودية



تصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على تونغيث السنغالي 2-1، في حين سقط الزمالك المصري ضمن المجموعة نفسها في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مولودية الجزائر على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الترجي بصعوبة على تونغيث السنغالي الذي أطاح الرجاء البيضاوي المغربي من دور الـ32، وسجل للبطل التونسي طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء وعبد الباسط خالد.

قدم الترجي مستوى متواضعاً نسبياً في الشوط الأول، لا سيما في خط الوسط حيث فشل الثلاثي عبد الرؤوف بن غيث والعاجي فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي في ايصال الكرات المؤاتية للثلاثي الهجومي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري وعلاء مرزوقي.

ورأى المدرب المساعد للترجي كمال قدسي الذي أدار المباراة بدلاً من المدير الفني معين الشعباني ومساعده الأول مجدي تراوي بسبب عقوب من الاتحاد الافريقي "كاف"، ان تونغيث ليس من الحجم الكبير تاريخياً (تأسس عام 2010)، إلا انه قدم مباراة قوية وبدا محترماً ومنظماً ويمتلك لاعبوه مهارات فردية.

ومن هجمة مرتدة سريعة استغل بابا أوسمان ساخو سوء تمركز المدافع الجزائري الياس شتي، ليقودها ويمرر إلى بول فولير باسين ومنه عرضية أمام المرمى تابعها دجبريل سيسيه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى (34).

وقبل دقيقة من انتصاف المباراة أخطأ الدفاع السنغالي في تشتيت الكرة لترتطم بيد بيب مامادو سو فاحتسب الحكم الكيني بيتر كاماكو ركلة جزاء سددها الخنيسي بنجاح الى يمين الحارس (45).

واستمر الأداء "الضعيف" لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، إذ استمر الفريق السنغالي بانضباطه الدفاعي ما صعّب مهمة هجوم فريق "باب سويقة"، فيما تحمل الدفاع التونسي عبء المرتدات السريعة للاعبي تونغيث سيلا وباسين.

وحاول الشعباني تنشيط هجومه، فأشرك رائد الفادع والغاني عبد الباسط خالد (24 عاما) الآتي من نادي اف كيه المقدوني، بدلاً من الخنيسي والمرزوقي.

تحسّن الأداء نسبياً، إلا أن الأمور تواصلت على ما هي عليه وبالتالي ندرت الفرص على المرميين، إلى ان كسر البديلان بن رمضان وعبد الباسط الثبات الدفاعي السنغالي، فأرسل الأول عرضية متقنة الى الثاني ارتقى ليحوّلها برأسه في قلب مرمى تونغيث (73).

وشكل التعادل بالنسبة للزمالك نتيجة سلبية، لاسيما أن مولودية الجزائر يعاني عدم استقرار فني ومباراته في القاهرة كانت الأولى له بإشراف مدربه الجديد عبد القادر عمراني الذي حل بدلاً من نبيل نغيز إثر فسخ عقده بالتراضي.

وفي المجموعة الأولى، عاد سيمبا التنزاني من ملعب فيتا كلوب بالنقاط الثلاث بالفوز عليه بهدف سجله من ركلة جزاء نفذها كريس موغالو من جمهورية الكونغو في الدقيقة 61.

وتضم المجموعة الأهلي المصري حامل اللقب الذي يلتقي الأحد مع ضيفه المريخ السوداني.