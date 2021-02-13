شكرا لقرائتكم خبر عن «الحر والشاهين» رمز تراث الأجداد في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت منافسات «المحليين» بمستويات قوية رسمتها فئة صقور «الحر» و«الشاهين» الذين يعتبرون رموزاً للصقور العربية المرتبطة بالتراث الإماراتي وتناقلها الأجداد عبر الأجيال المتعاقبة بكل فخر واعتزاز، وتجلت أشواط هذه الفصائل من الصقور بأبهى صورة في مسابقات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة قياسية من نخبة الصقارين والطيور التي تتنافس على أضخم الجوائز المالية.

وشهدت في منافسات اليوم الأول للمحليين المخصصة لفئة الصقر «الحر»، تفوق فريق الوصل في شوط خر فرخ رئيسي الأول، بالطير «ذهب» قاطعاً المسافة بزمن 19.543 ثانية، يليه الطير «عنتر» للشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بزمن 20.103 ثانية، وثالثاً فريق الوصل بالطير «إتش 2» بزمن 20.490 ثانية.

وكسب سويدان بن دميثان شوط حر جرناس الرئيسي الأول، بالطير «إس 2» بزمن 19,678 ثانية، يليه منصور علي الكتبي بالطير «13008» بزمن 19,736 ثانية، وثالثاً «غياث» الهلالي بالطير «عنتر» بزمن 20,053 ثانية.

وكسب حمد بن الشيخ مجرن الكندي شوط حر فرخ الرئيسي الثاني، بالطير «إتش 52» بزمن 20,196 ثانية، يليه سعيد عبيد المهيري بالطير «إتش 51» بزمن 20,489 ثانية، وثالثاً عبدالله سالم عبيد بالطير «جلاد 2» بزمن 20,705 ثانية.

وأكمل حمد بن الشيخ مجرن الكندي تفوقه بالفوز بشوط حر جرناس الرئيسي الثاني، بالطير «موفق» بزمن 19,502 ثانية، كما نال المركز الثاني بالطير «أدهم» بزمن 19,940 ثانية، وثالثاً سلطان فلاح القحطاني بالطير «ياس» بزمن 20,128 ثانية.

أما في منافسات اليوم الثاني لفئة صقر «الشاهين»، حصد فريق «إم أر إم» المركز الأول في شوط شاهين فرخ رئيسي أول، بالطير «إيه 4»، بزمن 19,130 ثانية، وجاء ثانياً خليفة أحمد المرر بالطير «إس 3» بزمن 19,263 ثانية، وثالثاً سيف مانع الشامسي بالطير «شباب» بزمن 19,372 ثانية.

كما كسب «إم أر إم» شوط شاهين جرناس رئيسي أول، بالطير «14» بزمن 19,282 ثانية، يليه حمدان سيف الفلاسي بالطير «الوصل» بزمن 19,367 ثانية، وثالثاً «إم أر إم» بالطير «إتش 8» بزمن 19,574 ثانية.

وحقق فريق الوصل المركز الأول في شوط شاهين فرخ رئيسي ثاني بالطير «دجر» بزمن 18,915 ثانية، يليه سويدان بن دميثان بالطير «53» بزمن 19,025 ثانية، وثالثاً راشد بن سرود المنصوري بالطير «خلف» بزمن 19,091 ثانية.

وحصد فريق دبي، شوط شاهين جرناس رئيسي ثاني، بالطير «خمسين» بزمن 18,004 ثانية، يليه فريق النخبة بالطير «عفريت» بزمن 18,600 ثانية، وثالثاً علي بن سرود المنصوري بالطير «أسود» بزمن 18,719 ثانية.

منافسات ذات طابع خاص

اعتبر الصقار سهيل سعيد الكندي، أن فئة الحر، تعتبر ذات طابع خاص للصقارين، وقال: «توارثنا هذه الفئة من أجداد أجدادنا، وشيوخنا حفظهم الله، يحبون هذه الفئة، على اعتبار أنها أفضل فئة، وهي الفئة الأولى التي ذهبوا بها للقنص بالطيور، ونحن متمسكون فيها وسنبقى كذلك».

وتابع: «فئة الصقر الحر هي من النوع الصبور الذي يتحمل الصعاب والجوع خلال رحلات القنص وسباقات المسافة، والطير «السبوق» أيضاً كثير في هذه الفئة، كما يحافظ الصقر الحر على مستواه لسنوات طويلة قد تصل إلى 10 أو 15 عاماً دون تغيير، وبالعادة تتم المشاركة فيه خمس سنوات أو أكثر قبل أن يتحول للإنتاج». وأضاف: «الإنتاج المحلي هو الاتجاه لدى الجميع حالياً بالنسبة لهذه الفئة، حيث أصبح الصقارون لديهم الخبرة اللازمة للقيام بذلك، وهذه البطولات حفزتهم على ذلك».

طموح كبير للوصل

أكد الصقار حمد بن قطامي العامري، قائد فريق الوصل، أن هذا الفريق الجديد لديه طموح كبير، وقال: نافسنا وحققنا نتائج جيدة في بطولة فزاع للصيد بالصقور، كما نجحنا بتكرار الأمر في بطولة فخر الأجيال، وما زال لدينا المزيد من الطموحات والتطلعات للمستقبل، وما يتحقق من نجاح إنما بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي يدعم عدة فرق للصيد بالصقور، ويحفز شباب الوطن على تبني هذه الرياضة التراثية والإبداع فيها، ونهديه جميع إنجازاتنا لأنه الأساس وراء كافة الجهود التي تقوم بها.

نتائج مرتقبة

اعتبر بطي بن الشيخ مجرن الكندي، صقار فريق دبي، أن النتائج دائماً ما تكون مرتقبة في هذه الفئتين، بالنظر لكونها متقاربة للغاية وهناك ظروف بسيطة للغاية تحدد هوية الفائزين، وهو ما يزيد من التشويق والقوة عليها، وقال: «سعداء بهذا التجمع والروح التنافسية الجميلة، الكل سعى للمشاركة بأفضل الطيور المتاحة لديه، والأهم دائماً التحضير الجيد لمثل هذا النوع من الأشواط القوية للغاية، وحالياً نحول تركيزنا على أشواط النخبة التي ستكون الندية كبيرة فيها بالنظر لتكافؤ المتأهلين لها».

الموعد مع «النخبة»

تتجه الأنظار الأحد، نحو الأشواط الأكثر أهمية التي تمثل مسك ختام الموسم، وهي «النخبة»، التي يتنافس فيها الصقور التي حققت النتائج في أشواط الفئات على مدار الأيام الماضية.

وتشمل منافسات «النخبة» إقامة 8 أشواط، وهي: شوط نخبة الفرخ شيوخ، شوط نخبة الجرناس شيوخ، شوط نخبة الحرار فرخ رئيسي أول، شوط نخبة الشواهين فرخ رئيسي أول، شوط نخبة الفرخ عامة، شوط نخبة الجرناس عامة، شوط نخبة الفرخ عامة ملاك، وشوط نخبة الجرناس عامة ملاك.