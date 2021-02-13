علي بن حيدر: اتحاد بناء الأجسام يخطط لبيئة تنافسية نموذجية

أكد علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن اتحاده استثمر الفترة الماضية التي تزامنت مع جائحة كورونا، في العمل على تطوير مختلف الجوانب، حيث قام بتحديث خطته الاستراتيجية الرامية لأن تكون رياضة بناء الأجسام في واجهة الرياضات التي تمارس في الدولة بشكل إيجابي، مبيناً أن الاتحاد بصدد عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات الرياضية وغير الرياضية وبما يساهم في تحقيق نقلة نوعية مضافة في رياضة بناء الأجسام الإماراتية، من خلال العمل على تطوير اللعبة وتنظيم بطولات قوية فنياً وتنظيمياً تنعكس مستقبلاً على المنتخبات الوطنية.

وأوضح أن الفترة المقبلة، ستشهد تنظيم بطولة عجمان برعاية دائرة عجمان للتنمية السياحية، وبطولة واوان رأس الخيمة، وبطولات أخرى قوية، وأوضح أن توجيهات رئيس الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي تؤكد على ألا يقتصر العمل على تنظيم بطولات رياضية تنافسية أو الإشراف عليها ودعمها، وإنما العمل التطويري والأكاديمي في الاتحاد وأن تمتد الشراكات الاستراتيجية إلى جميع الجهات وبما يساهم بدعم مفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة.

وأكد علي بن حيدر أن لجان الاتحاد استثمرت تأجيل إقامة البطولات في المرحلة الأولى من الجائحة وتعليق الأنشطة الرياضية على تطوير الجانب الإداري وتنمية المعرفة لدى رياضيي بناء الأجسام من خلال الدورات التي تم تنظيمها عن بعد والمستمرة وفقاً لخطة رسمية لتحقيق رؤية إدارة اتحاد بناء الأجسام بخلق بيئة رياضية تنافسية ومثالية في جميع جوانب العمل الرياضي، والتي كانت إحداها عقد شراكة تعاون لتطوير الرياضة المدرسية من خلال تقديم حصص في اللياقة البدنية عن بعد تستهدف الأولاد والبنات في الأعمار المبكرة.

وأكد أن توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية تركز على العمل بروح الفريق الواحد وبإصرار كبير على استكمال المهام التنظيمية بشكل مبكر، ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة والاحترافية العالمية في التنظيم وبما يتناسب وما وصلت إليه الإمارات من تفوق في جميع الجوانب ومنها في الجانب الرياضي.

وختم: «توجيهات رئيس الاتحاد تتمثل بالحفاظ على هذا الزخم والارتقاء به من خلال مواكبة التطور محلياً وعالمياً وإلى الحفاظ على اللاعبين الجدد وتطويرهم ووضعهم على الطريق الصحيح لخدمة الرياضة الإماراتية للمزيد من النجاح، عبر منهاج فني وتثقيفي تخصصي يساعد على الحفاظ على أولئك اللاعبين وتطويرهم بشكل يقودهم للمنتخبات الوطنية».