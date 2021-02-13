صلاح يسجل هدفا عالميا في خسارة ليفربول بثلاثية أمام ليستر سيتي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليستر سيتي فوزا مستحقا، على ضيفه ليفربول، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، ظهر السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الاول في الدقيقة 67، بعدما تلقى تمريرة بالكعب من فيرمينو، ليسدد الفرعون الكرة من لمسة واحدة رائعة من داخل المنطقة، لتسكن الكرة على أقصى يميمن الحارس شمايكل، رافعا رصيده لـ17 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 78، سجل جيمس ماديسون هدف التعادل لليستر من كرة ثابتة، ثم استغل جيمي فاردي خطأ فادحا من أليسون بيكر، ليحرز الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 81.

وأحرز هارفي بارنيس الهدف الثالث لليستر، من انفراد في الدقيقة 85.

وبذلك رفع ليستر رصيده لـ46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما توقف رصيد ليفربول عن 40 نقطة في المركز الرابع.

شاهد أهداف المباراة