صالح جمعة يستعين بكهربا في أول رد فعل له بعد فضيحة صافيناز.. والراقصة ترد: ’’ليه عايز يبوظ سمعتي‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشر صالح جمعة، لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالي، عبر ستوري حسابه إنستجرام مع صديقه محمود كهربا، لاعب الأهلى، وأحد أصدقائهما، وذلك في أول تفاعل له على السوشيال ميديا بعد أزمته مع الراقصة صافيناز.

وأثارت صافينار، جدلا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت محادثة مع صالح جمعة، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث أرسل لها خلالها تعليقين على صورتين مختلفتين، مستعينا بـ«قلوب حمراء».

وكتبت صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة: "ايه دا"، وذلك في إشارة إلى استغرابها من كم الرسائل الذى أرسلها اللاعب لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب.

من جانبها، قالت الراقصة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها فوجئت ببعض أصدقائها أرسلوا لها صور "اسكرين شوت" تدل على محادثتها مع صالح جمعة، قائلة، "أنا معرفوش أنا فى الفن مش فى الكرة، وقالولى إنتى بتعاكسى صالح جمعة، قولتلهم أنا أعاكس حد، وأنا أصلا كل اللى بيبعتلى رسائل ببعتله وردة ذوقياً، فرايح يقول للناس صوفينار بتعاكسنى، وصوفينار اللى بتبعتلى، ليه عايز يبوظ سمعتى".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كشفته صوفينار، ما بين مؤيد ومعارض للاعب، حيث يرى الجانب المؤيد لصالح جمعة، أن ما فعله يدخل تحت بند الحرية الشخصية خاصة وأنه لم يتجاوز في رسالته للفنانة، بينما رأى البعض الآخر أن اللاعب كونه شخصية عامة لا يليق أن يثير الجدل حوله بإرسال قلوب وعليه التفرغ داخل المستطيل الأخضر حتى يستعيد مستواه المعهود.

كان نادي سيراميكا أعلن انتقال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.