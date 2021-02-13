شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فرجانى ساسى فى مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك، حقيقة تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق الأول، بالتواء في الكاحل خلال مواجهة مولودية الجزائر التىجمعتهما بالأمس، بافتتاح مشوار الأبيض بدورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي، وأوضح طبيب الفريق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إصابة ساسي "بسيطة جدًا" ولا تحتاج أشعة، أو خضوع اللاعب لفحوصات طبية، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويستهدف باتشيكو حصد لقب أفريقيا هذا العام، رغم صعوبة مجموعة الزمالك بدورى الأبطال والتى يمكن أن يطلق عليها مجموعة الموت، لتعويض ضياع اللقب الموسم الماضى أمام الغريم التقليدى النادى الأهلي.