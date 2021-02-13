شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة: الفوز 6 /1 على كيما نتيجة رائعة ونلعب للتواجد في المربع الذهبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاته المدير الفني لنادي الجونة أنه يطالب لاعبيه بتحقيق الفوز في أي مباراة يخوضها الفريق سواء في بطولة الدوري أو كأس مصر، وتابع رضا شحاته في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس إنه سعيد بالفوز على كيما أسوان في كأس مصر 6/ 1، بل واعتبرها فرصة لتجهيز بعض اللاعبين لمباريات الدوري.

ونجح فريق الجونة فى التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كيما أسوان بنتيجة 6-1 بالمباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة ، وسجل سداسية فريق الجونة محمود الشبراوى وإسلام عبد النعيم ولؤى وائل وعمورى وإدريس إمبوبو ( هدفين ) بينما جاء هدف كيما أسوان الوحيد عن طريق اللاعب تاحا .

وأضاف المدير الفني للجونة أنه يبحث عن التواجد في المربع الذهبي بالدوري، مضيفا أن اللاعبين يعلمون حجم هذه المسئولية ويبذلون قصارى جهدهم للتواجد في مكان مميز بجدول الدوري.