شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة لافيينا بحضور على أبو جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي استعداداته للقاء دور الـ32 من كأس مصر المقرر إقامته غدا بمدينة السويس فى الثانية والنصف ظهرا أمام فريق لافيينا، حيث انتهى منذ قليل المران الختامى للدراويش على ملعب النادى الإسماعيلي، واشتمل المران محاضرة طالب فيها المدير الفني دراجان يوفيتش لاعبيه بضرورة الفوز ومصالحة الجماهير بالتأهل لدور الستة عشر من البطولة، ثم أدى الفريق بعض التدريبات الخططية والبدنية، وانتهى المران بتقسيمة قوية نفذ فيها البوسنى دراجان يوفيش بعض الجمل التكتيكية الهجومية المتوقع تنفيذها فى لقاء الغد.

وشهد المران حضور على أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية بالإضافة للمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة وأحمد بزان المدير التنفيذى، بجانب عودة كل من أحمد مصطفى ومحمد عمار وأحمد مدبولى ومحمد الشامي للتدريبات الجماعية وأدوا جميعا تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

وحرص المدير الفني للفريق دراجان يوفيش على الاجتماع بصانع ألعاب الفريق أحمد مدبولى طالبه فيه بتنفيذ البرنامج التأهيلى على أكمل وجه والعودة سريعا للمشاركة مع الفريق بإعتباره أحد أعمدة الفريق الرئيسية .

من جهته قال علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، إن النادى ظُلم أكثر من مرة وبتكرار غريب من الحكام والفار، وما حدث فى مباراة الاتحاد من عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة فى الشوط الأول بعد تعمد مدافع الاتحاد عرقلة محمد صادق فى منطقه الجزاء بوضوح وظهر ذلك فى إعادة اللعبة، وتجاهل الحكم الفار أو لم يستمع لندائه بدليل تغيره جهاز الصوت الخاص به بعد اللعبة مباشرة كانت كفيله بتغير سير المباراة.

وأضاف وحيد، "لذلك يطالب النادى الإسماعيلى لجنة الحكام توضيح ما حدث وهل انقطع اتصال الحكم بالفار، ولماذا لم يعود له بعد إصلاح الصوت لأن ناتج هذا عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للإسماعيلي".

وتابع وحيد، "تكررت أخطاء الفار والحكام أكثر من مرة فى مباريات الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى والبنك الأهلى والمحلة، وآخرها أمام الاتحاد مما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط لفقدان نقاط مستحقه للفريق".

وأكد المتحدث الرسمى أن ما يحدث ليس فى صالح اللعبة أو استمرارية المسابقة بشفافية وعدالة بين الجميع، وسيكون له تأثير سلبى على ثقه الأندية والجماهير فى منظومة التحكيم، لأن أخطاء التحكيم واردة ولكنها للأسف الشديد أصبحت واردة ومعها الفار ضد الإسماعيلى، وبتكرار فى أكثر من مباراة وبشهاده خبراء اللعبة والمحللين".