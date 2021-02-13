شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك لأداء مرانه الوحيد فى أبيدجان لمواجهة راسينج كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووصل بيراميدز إلى كوت ديفوار مساء أمس، الجمعة، بعد رحلة سفره لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران ليخوض مرانا وحيدا بملعب المباراة المهمة فى العاصمة أبيدجان.
وتم كذلك الاتفاق على تحرك الفريقين لملعب المباراة في الثالثة عصرا قبل المباراة بثلاث ساعات بسبب طول المسافة بين فندق الإقامة واستاد إيبمبي الذي يستضيف اللقاء.
وتم التأكيد من جانب المراقب الطبي على المسحات الطبية للفريقين وأعضاء البعثتين والحكام، والتي بناء على نتيجتها ستكون قوائم الفريقين والمسموح بحضورهم للمباراة.
ورحب مسئولو نادي راسينج كلوب ببعثة بيراميدز وأكدوا أنهم في وطنهم الثاني والنادي المضيف مستعد لتذليل أي عقبات تقف في وجه النادي خلال فترة وجوده وحتى المغادرة عقب مباراة الأحد عائدا إلى القاهرة.
ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمد حرب إداري الفريق.