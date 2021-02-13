شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك لأداء مرانه الوحيد فى أبيدجان لمواجهة راسينج كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى ملعب إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية لأداء المران الوحيد للفريق فى كوت ديفوار استعداداً لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان فى إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب فى السادسة مساء غد الأحد باستاد إيبمبي بمدينة أبيدجان في إطار مواجهات ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ووصل بيراميدز إلى كوت ديفوار مساء أمس، الجمعة، بعد رحلة سفره لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران ليخوض مرانا وحيدا بملعب المباراة المهمة فى العاصمة أبيدجان.

وعقد اليوم بمقر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب أبيدجان ونادي بيراميدز في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتم خلاله الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدى راسينج كلوب المضيف الأزرق في الأبيض، ويرتدى حارسه الأخضر في الأسود.

وتم كذلك الاتفاق على تحرك الفريقين لملعب المباراة في الثالثة عصرا قبل المباراة بثلاث ساعات بسبب طول المسافة بين فندق الإقامة واستاد إيبمبي الذي يستضيف اللقاء.

وتم التأكيد من جانب المراقب الطبي على المسحات الطبية للفريقين وأعضاء البعثتين والحكام، والتي بناء على نتيجتها ستكون قوائم الفريقين والمسموح بحضورهم للمباراة.

ورحب مسئولو نادي راسينج كلوب ببعثة بيراميدز وأكدوا أنهم في وطنهم الثاني والنادي المضيف مستعد لتذليل أي عقبات تقف في وجه النادي خلال فترة وجوده وحتى المغادرة عقب مباراة الأحد عائدا إلى القاهرة.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمد حرب إداري الفريق.