شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يواجه شبح الغياب عن الأهلي أسبوعين بسبب الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه صلاح محسن، مهاجم الأهلي، شبح الغياب عن الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية بشد فى العضلة الأمامية.

وتعرض صلاح محسن للإصابة قبل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية أول أمس، الخميس، والتى فاز فيها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

فى هذا الشأن، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن صلاح محسن سيجري أشعة لتحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية، بعد شكواه من آلام العضلة الأمامية.

وأضاف طبيب النادي الأهلي أن الأشعة ستحدد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له صلاح محسن من أجل تحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية.

على صعيد آخر، كشف صلاح محسن عن صعوبة مباراة البايرن على جميع لاعبي الأهلي قائلا، "البايرن فريق كبير والأهلى لا يقل عنه في أي شىء، ونستطيع اللعب مع كافة المستويات، لكن مباراتنا معه كانت صعبة لأنه فريق يملك إمكانيات كبيرة وخبرات عظيمة".

وأضاف محسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق: "لاعيبة الأهلي رجالة وشرفوا الجماهير ونعدهم بمزيد من النجاحات في الفترة المقبلة في كافة البطولات".