الامارات | ليستر سيتي يثأر من ليفربول ويلحق به الهزيمة الثالثة على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يثأر من ليفربول ويلحق به الهزيمة الثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى حامل اللقب ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وخسر أمام مضيفه ليستر سيتي 1 / 3 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي ونقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح ليفربول التسجيل بهدف سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67 ، وقد رفع اللاعب رصيده بذلك إلى 17 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.

بعدها قلب ليستر سيتي موازين المباراة لصالحه وحسمها بثلاثة أهداف أحرزها جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنيس في الدقائق 80 و81 و85 .

وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم لتضاعف محنة ليفربول الذي خسر مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام برايتون صفر / 1 ومانشستر سيتي 1 / 4 .

وثأر ليستر سيتي بذلك لهزيمته أمام ليفربول صفر / 3 في نوفمبر الماضي ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري.

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