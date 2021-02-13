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«سيدات يد الأهلي» يتعادل مع الزمالك في الدوري

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي مع الزمالك، اليوم السبت، 24-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الزمالك، وقدم خلالها لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا، حيث شهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، وظهر الإجهاد على اللاعبات بعد خوضهن مباراة قوية، أمس الجمعة، أمام هليوليدو، ضمن منافسات الدوري.
‏‎يذكر أن فريق سيدات اليد بالأهلي فاز على هليوليدو بنتيجة 40-8، ضمن منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيدات الأهلي نظيره فريق الجزيرة، الجمعة المقبل، في منافسات بطولة الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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