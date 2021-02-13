شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يتعادل مع الزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي مع الزمالك، اليوم السبت، 24-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الزمالك، وقدم خلالها لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا، حيث شهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، وظهر الإجهاد على اللاعبات بعد خوضهن مباراة قوية، أمس الجمعة، أمام هليوليدو، ضمن منافسات الدوري.

‏‎يذكر أن فريق سيدات اليد بالأهلي فاز على هليوليدو بنتيجة 40-8، ضمن منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيدات الأهلي نظيره فريق الجزيرة، الجمعة المقبل، في منافسات بطولة الدوري.