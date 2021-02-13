شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة أمام ليستر.. هل فقد ليفربول فرصة فى المنافسة على البريمرليج؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب تلقية ثلاث هزائم متتالية، كان أخرها اليوم امام ليستر ستي و هى الهزيمة السادسة لحامل اللقب هذا الموسم، بخلاف 7 تعادلات مما يعني فقدان 32 نقطة بعد مرور 24 جولة فقط من عمر الدورى الانجليزى .. هل فقط الريدز لقبة وفرصة المنافسة على البريميرليج هذا الموسم .

الريدز خاض موسم هو الأسوا له من ستوات طويلة بعدما تلقي العديد من الهزائم و سلسلة من التعادلات منحت منافسية الافضلية فى المنافسة، ووسعت فارق النقاط مع المتصدر مانشستر سيتي الى 10 نقاط فضلا عن وجود مباراتين للمتصدر كفيلة بتوسيع الفارق .

ويتبقي لليفربول 14 مباراة أمام ايفرتون وشيفيلد و فولهام ووفرهامبتون تشيلسي و ارسنال واستون فيلا و ليدز يونايتد و نيوكاسل و مانشستر يونايتد وساوثهامتون و وست برومتش و بيرنلى و كريستال بلاس ، بينما يتبقي للسيتي 16 مباراة فى المسابقة .

بينما يتبقي للستر سيتي الذى يحتل المركز الثاني 14 مباراة و مانشستر يونايتد صاحب المرز الثالث يتبقي له 15 مباراة وهو ما يعني فرص مانشستر سيتي هى الأكبر فى الفوز باللقب وصعوبة حفاظ ليفربول على لقبة .