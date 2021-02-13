شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تشكو شادي محمد بعد تصريح الـ80 مليون أهلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلفت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، الشؤون القانونية بالنادي بتحريك شكوي رسمية لدي المجلس الأعلي للإعلام ضد شادي محمد، لاعب النادي الأهلي، لاتهامه بإثارة الفتنة والوقيعة بين جماهير الأهلي والزمالك، بعد تصريحاته غير المسؤولة عبر إحدي القنوات الوطنية، بأن مصر بها أكثر من 80 مليون مشجع أهلاوي، متجاهلًا الشعبية الكبيرة والعريضة لجماهير الزمالك.

وقالت مصادر، لـ«المصري اليوم»، إن الشؤون القانونية بالنادي تقوم حاليًا بتفريغ محتوي الحلقة، وإعداد مذكرة بتصريحات «شادي» لإرفاقها، والمطالبة بإيقافه، خاصة أن هذه التصريحات تثير الفتنة.