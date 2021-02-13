شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من مفاجآت الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لاعبيه من المفاجآت غير السارة في مباريات الكؤوس قبل مواجهة فريق النجوم، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وعقد «العميد» اجتماعاً مع لاعبيه للتشديد عليهم بعدم الاستهتار بالمنافس الذى يلعب فى الدرجة الأولى، مؤكداً أن مباريات الكأس دائماً ما تحفل بالمفاجآت.

وكان الجهاز الفنى لزعيم الثغر قد رفض منح اللاعبين راحة عقب الانتهاء من مباراة الإسماعيلى الأخيرة فى الدورى، والتى انتهت بفوز الاتحاد، من أجل الاستعداد المبكر لمواجهه كأس مصر.

فيما أعلن محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد، صرف مكافآت الفوز على «الدراويش» للاعبى فريقه لتحفيزهم على استمرار مسيرة الانتصارات.