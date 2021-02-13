شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على كيما أسوان 6- 1 فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادي الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فى التأهل لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر عقب الفوز على كيما أسوان 6- 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة، وينتظر الفائز من سوهاج وأسوان.

وسجل للجونة محمود الشبراوي وإدريس مبومبو وعمرو أحمد عبدالفتاح وإدريس مبومبو وإسلام عبدالنعيم وإدريس مبومبو، ولـ«كيما» محمد وجدي.