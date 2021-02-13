شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: إعلامي أهلاوي أقنع «شركة وبنك» بوقف تمويل ستاد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحد الإعلاميين الذين وصفهم بـ«الأهلاوية الكبار» بالتدخل لإقناع أحد البنوك الكبيرة بوقف تمويل إنشاء استدا الزمالك، وتحويل الاستثمارات لإنشاء استاد الاهلي.

وقال الغندور في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مسؤول أهلاوي كبير جدا يعمل في المنظومة الرياضية حاليا وله دور كبير في كل صغيره وكبير في المنظومة طلب من الشركة المكلفة بإنشاء نادي الزمالك عدم استكمال مشروع وحلم الزمالك بإنشاء وبناء الاستاد».

وتابع الغندور: «المسؤول الأهلاوي حذر الشركة والبنك اللذان سيمولان المشروع بعد اكتمال المشروع بسبب عدم وجود مجلس منتخب»