شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 50 فردًا لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 50 فردًا لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي، من أعضاء مجلس الإدارة والإداريين، بواقع 25 لكل ناد.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري، على أرض استاد القاهرة.

وطلبت اللجنة إرسال كشف بأسماء الحضور، في موعد غايته غدًا الأحد، حتي يتم إرسالها إلى الجهات الأمنية.