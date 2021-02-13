شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ في المقاولون بعد الخروج من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، اجتماعًا طارئًا خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس بعد الخروج المفاجئ وغير المتوقع للفريق من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها الفريق من بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع ذئاب الجبل البطولة مبكرًا على يد أحد فرق القسم الثاني.

وتسود حالة من الاستياء داخل إدارة المقاولون من تدهور نتائج الفريق هذا الموسم والخروج من بطولة الكأس، البطولة المفضلة لأبناء الجبل الأخضر، الذي سبق أن توجوا بها أكثر من مرة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو المجلس والمشرف على الكرة، أن إدارة المقاولون وفرت كل كبيرة وصغيرة للجهاز الفني، مؤكدا أن النتائج ليست على المستوى المطلوب، لكن الأمور داخل الجبل الأخضر تدار باحترافية ولن يكون هناك أي قرارات متسرعة.