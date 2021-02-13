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أرسين فينجر: ليفربول خرج من سباق الدوري الإنجليزي

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، إن ليفربول خرج بشكل رسمي من سباق الدوري الإنجليزي بعد سقوطه اليوم أمام ليستر سيتي بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

وأضاف فينجر خلال حديثه لقناة «beIN Sports»: «ليفربول بعيد عن المنافسة الفارق اتسع مع مانشستر سيتي لأكثر من 10 نقاط».

وتابع فينجر: «مع تبقي 14 مباراة في الدوري لا يمكن تعويض فارق 13 نقطة مع فريق يقدم مستوى رائعا. لم أر ذلك من قبل، لو كان الفارق 8 نقاط أو 9 نعم، لكن حاليا الأمر مستحيل».

وخسر ليفربول أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويحتل المركز الرابع بـ 40 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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