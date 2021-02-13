شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يطيح بالمقاولون العرب من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق بتروجت في التأهل لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر عقب فوزه الكبير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ32.

وسجل أهداف الفريق البترولى محمد شيكا ومحمود فيلكس ورشاد متولى ليتأهل الفائز لدور الـ16، منتظرًا الفائز من مباراة الإنتاج الحربي وكوكاكولا، المقرر لها غدًا.