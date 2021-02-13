شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لمنتخب مصر للسلة في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة السلة، إخضاع لاعبيه لتدريبات استشفائية، السبت.

ووصلت بعثة المنتخب إلي مطار قرطاج في تونس، عصر السبت، استعداداً للمشاركة في الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة الإفريقية.

وسيبدأ المنتخب تدريباته القوية استعداداً للبطولة، الأحد، علي الملاعب المخصصة للتدريب من قِبَل الاتحاد الإفريقي لكرة السلة.