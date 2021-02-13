شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021.. وزير الرياضة يطلق «فرحونا يا أبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مبادرة «فرحونا يا أبطال»، للاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 في رحلة البحث عن انجاز رياضى جديد في الاولمبياد، وذلك بمقر المدينة الشبابية بأبوقير شرق الاسكندرية، السبت.

وجاء إطلاق الوزير المبادرة من المدينة الشبابية، عقب مشاركته في ورشة العمل الثالثة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

واستقبل الوزير لدى وصوله ورفقته الكابتن بيج رامى بطل مستر أولمبيا وكرم جابر الطبل الأولمبي، الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية، Street workout برئاسة إسلام قرطام، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وزير الشباب والرياضة يطلق "فرحونا يا أبطال" بالمدينة الشبابية لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 (صور)

وتضمنت الفعاليات إطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية، والتى تستضيف فعالياتها مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة، افتتاح بطولة الإسكندرية للياقة البدنية وستريت وورك أوت التي ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.

وزير الشباب والرياضة يطلق "فرحونا يا أبطال" بالمدينة الشبابية لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 (صور)

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،شارك اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء «حوار مع شباب الاسكندرية ومطروح والبحيرة والنماذج والكيانات الشبابية»، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021- 2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعُقدت ورشة العمل بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات والمشرف العام على إعداد الإستراتيجية، والدكتورة منال عيد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وزير الشباب والرياضة يطلق "فرحونا يا أبطال" بالمدينة الشبابية لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 (صور)

وزير الشباب والرياضة يطلق "فرحونا يا أبطال" بالمدينة الشبابية لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 (صور)

وزير الشباب والرياضة يطلق "فرحونا يا أبطال" بالمدينة الشبابية لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 (صور)