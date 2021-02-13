شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: لن نتنازل عن العودة للمشاركة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علي ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، إن فريقه لن يتنازل عن العودة إلى المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 20 نقطة.

وأثني «ماهر» علي التفاف مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية، حول الفريق، ودعمه الكامل خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس علي استقرار الفريق.

وأشار «ماهر» إلي أن المصري يضم بين صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين، وبمقدورهم تلبية طموحات جماهيرهم.