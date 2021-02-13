شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا»: جماهير الأهلي متعطشة دائمًا للبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج نادي القرن بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، مؤكدا أنه كان يتمنى التواجد في المباراة لولا ظروف الإيقاف، موضحًا أن الأهلي «بمَن حضر دائمًا»، وكل لاعبي الأهلي دائما يكونون على قلب رجل واحد.

وأضاف: «لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة، ومنها إصابة علي معلول».

وأوضح: «جماهير الأهلي لعبت دورًا بارزًا جدًا في التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، خاصة أن تدعيمها كان متواصلًا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور أسهمت بقوة في الإنجاز الذي يُحسب لهذا الجيل من اللاعبين».

وأشار «كهربا» إلى أن قدَر لاعبي الأهلي أنهم دائمًا يلعبون على هدف واحد، وهو تحقيق البطولات والإنجازات، وكسر الأرقام القياسية، خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، ونحن أيضًا لا نشبع منها، ومن ثَمَّ سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال، ونبدأ التفكير فورًا في انطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري».