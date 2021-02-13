شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب بتعيين حكام دوليين لمبارياته في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من مسؤولي اتحاد الكرة تعيين حكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة في الدوري.

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي اعتراضه علي الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة المنقضية، مدعوماً بالوثائق والمستندات.

وشدد مجلس الإسماعيلي علي أنه لن يتهاون في حق الفريق خلال المباريات المقبلة، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية، حال استمرار الأوضاع كما هي.