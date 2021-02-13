منزل انشيلوتي يتعرض للسرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن منزل مدرب ​إيفرتون​ كارلو ​أنشيلوتي​ تعرض للسرقة من قبل لصوص تمكنوا من أخذ خزنته.



ولم تذكر شرطة ميرسيسايد أنشيلوتي في بيانها لكنها قالت إن رجلين يرتديان ملابس سوداء مضادة للماء وأقنعة سوداء دخلا العقار في كروسبي في حوالي الساعة 6:30 مساء يوم الجمعة.

وكشفت الشرطة أن أفراد المنزل لم يصابوا بأذى وأن التحقيقات جارية. ولا يعتقد أن أنشيلوتي كان في المنزل وقت وقوع الحادث.

وحصلت السرقة قبل مباراة إيفرتون مع فولهام في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.