كهربا: قدر الأهلي دائماً هو تحقيق البطولات وكسر الأرقام القياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

أشار مهاجم ​الأهلي​ المصري ​محمود كهربا​ إلى أن فريقه سيغلق صفحة مونديال الأندية ليبدأ التفكير بإنطلاقة منافسات ​دوري أبطال افريقيا​ ورحلة الدفاع عن اللقب.



وصرح كهربا للموقع الرسمي لناديه: "لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة علي معلول".

وأضاف: "جماهير الأهلي لعبت دورا بارزا جدا في التتويج بالمركز الثالث في مونديال الأندية، دعمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين".

وتابع "قدر لاعبي الأهلي أنهم دائماً يلعبون على هدف واحد؛ وهو تحقيق البطولات والإنجازات، وكسر الأرقام القياسية، خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، ونحن أيضا لا نشبع منها".

وختم كهربا: "سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال، ونبدأ التفكير فوراً في انطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري".