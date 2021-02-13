هازارد قد يعود بوقت ابكر من الإصابة مما كان متوقعًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

يشير تواجد لاعب فريق ​ريال مدريد​ ​ايدين هازارد​ في حصة التدريب يوم امس الجمعة إلى أن إصابته العضلية ليست بالسوء الذي كان يُخشى في البداية، فقد كان من المتوقع أن يغيب البلجيكي من أربعة إلى ستة أسابيع من اللعب بسبب إصابته الأخيرة.



وشوهد هازادر وهو يركض على الأرض العشبية خلال التمارين ويبدو أن المهاجم سيعود في وقت أقرب إلى حد ما مما كان مخططا له في الأصل، على الرغم من أنه لن يتم إعادته بسرعة كما موقع صحيفة marca الإسبانية.

وتابع الموقع ان هازارد بدا متفائلا خلال التمارين على الرغم من انه ليس سعيدًا كونه كان بعيدًا عن الملاعب.