اخبار الرياضه

هازارد قد يعود بوقت ابكر من الإصابة مما كان متوقعًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد قد يعود بوقت ابكر من الإصابة مما كان متوقعًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

يشير تواجد لاعب فريق ​​ ​ايدين هازارد​ في حصة التدريب يوم امس الجمعة إلى أن إصابته العضلية ليست بالسوء الذي كان يُخشى في البداية، فقد كان من المتوقع أن يغيب البلجيكي من أربعة إلى ستة أسابيع من اللعب بسبب إصابته الأخيرة. 

وشوهد هازادر وهو يركض على الأرض العشبية خلال التمارين ويبدو أن المهاجم سيعود في وقت أقرب إلى حد ما مما كان مخططا له في الأصل، على الرغم من أنه لن يتم إعادته بسرعة كما موقع صحيفة marca الإسبانية. 

وتابع الموقع ان هازارد بدا متفائلا خلال التمارين على الرغم من انه ليس سعيدًا كونه كان بعيدًا عن الملاعب.  

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا