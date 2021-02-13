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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد قد يعود بوقت ابكر من الإصابة مما كان متوقعًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021
يشير تواجد لاعب فريق ريال مدريد ايدين هازارد في حصة التدريب يوم امس الجمعة إلى أن إصابته العضلية ليست بالسوء الذي كان يُخشى في البداية، فقد كان من المتوقع أن يغيب البلجيكي من أربعة إلى ستة أسابيع من اللعب بسبب إصابته الأخيرة.
وشوهد هازادر وهو يركض على الأرض العشبية خلال التمارين ويبدو أن المهاجم سيعود في وقت أقرب إلى حد ما مما كان مخططا له في الأصل، على الرغم من أنه لن يتم إعادته بسرعة كما موقع صحيفة marca الإسبانية.
وتابع الموقع ان هازارد بدا متفائلا خلال التمارين على الرغم من انه ليس سعيدًا كونه كان بعيدًا عن الملاعب.