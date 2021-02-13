رسوم انتقال ديمبيلي الى برشلونة قد تصل إلى 135 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

سيحصل فريق بروسيا دورتموند على المزيد من المال في ما خص صفقة إنتقال لاعبه السابق ​عثمان ديمبيلي​ الى فريق ​برشلونة​ في حال شارك ديمبيلي في المباراة امام فريق الافيس.



يُذكر ان برشلونة إستقدم ديمبيلي من دورتموند في موسم 2017 ودفع مقابله 105 مليون يورو، وكان هناك عدة بنود دفع إضافية مرتبطة بالإنجازات التي يحققها برشلونة.

مثلًا كان هناك بند مالي إضافي تبلغ قيمته 5 مليون يورو في حال تأهل برشلونة الى دوري ابطال اوروبا ويمكن الإستفادة منه مرتين فقط.

وكان هناك 4 دفعات إضافية كل واحدة منها بقيمة 5 مليون يورو في حال لعب ديمبيلي 25 مباراة في الموسم.

هذا الموسم ستكون المبارة امام الافيس هي الرقم 25. هذا سيرفع كمية الأموال التي دفعها برشلونة على ديمبيلي الى 125 مليون يورو. يتبقى بند تبلغ قيمته 10 مليون يورو يمنح الى دورتموند في حال تمكن برشلونة من الفوز بدوري ابطال اوروبا مرتين. ترجمة برنار الطيار