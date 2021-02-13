قرية في جنوب ايطاليا تصدر اوراق مالية عليها صورة مارادونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

قررت بلدة صغيرة في جنوب شرق إيطاليا إصدار أوراق نقدية تحمل صورة ​دييغو مارادونا​. وكان عمدة بلدة ​كاستيلينو ديل بيفيرنو​ إنريكو فراتانغيلو وراء الفكرة.



وقال فراتانغيلو: "نحن نعتبر مارادونا بطلاً في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

لقد أرسلت لنا الأرجنتين بطلاً حقيقيًا تمسك دائمًا بالفقراء ولم يستسلم أبدًا لمنطق المرتزقة. بعد دييغو، أعاد سكان جنوب إيطاليا وجنوب العالم فتح عقولهم وأصبحت الشعوب الخاضعة متساوية. لذا، يعيش مارادونا وتعيش الحرية!". ستظهر صور مارادونا على هذه العملة التي لا يمكن استخدامها إلا في بعض المتاجر المحلية في المدينة.