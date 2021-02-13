هيرنانديز يتكلم عن موسمه الأول السيئ في الدوري الأميركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

تحدث لاعب كرة القدم ​خافيير هيرنانديز​ عن موسمه الأول في ​الدوري الأميركي​ لكرة القدم واصفًا إياه بالسيئ. ولقد واجه مهاجم ​لوس أنجلوس غالاكسي​ مشاكل عديدة أثرت على أدائه على أرض الملعب وقال هيرنانديز لصحيفة Los Angeles Times: "لقد إختبرت أشياء في موسم واحد كنت اختبرها في العادة ما بين خمس أو عشر سنوات. هذا ليس عذراً، إنه الواقع. لم أتحمل المسؤولية ولم أستطع تحملها. عندما انتهى الموسم، انتقدت نفسي. قررت أنني يجب أن العب افضل ويمكنني أن أفعل أفضل بكثير على المستوى العاطفي والعقلي أيضًا."

